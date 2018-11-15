Холодное лето, злые люди, добрые звери и страшные тайны

Москва, , 09:18 — REGNUM «Не чужие» (16+)

Фильм Веры Глаголевой посвящен, увы, очень актуальной в наши дни теме — утрате семейного тепла, искренней человеческой близости. Как быть, если близкие люди не чужие друг другу лишь по крови и в документах, на самом же деле каждый занят только собой и хочет урвать кусочек счастья или хотя бы благополучия лишь для себя одного? Любовный треугольник, где две сестры не могут поделить одного мужчину, ставшего мужем одной из них, оборачивается бездной отчуждения не только между двумя молодыми женщинами, но и между всеми членами семьи.

«Облепиховое лето»

Режиссер Виктор Алферов обращается в своем фильме к истории жизни и смерти выдающегося драматурга Александра Вампилова, автора таких ярких, ставших советской классикой пьес, как «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске». В 1972 году Вампилов, уставший сражаться с начальством за свои пьесы, возвращается в родные края, на берега Байкала. Собираясь купить себе здесь дом, он вспоминает свое детство, семью, пытается вновь нащупать связь с прекрасной сибирской природой. Во время поездки на лодке происходит несчастный случай. У писателя, оказавшегося в холодной байкальской воде, остановилось сердце. Ему не было и 35 лет…

«Холодная война» (18+)

Послевоенная Польша, ставшая частью социалистического лагеря. Молодые музыканты Виктор и Зула выступают в народном ансамбле и страстно любят друг друга. Их не устраивает идеологический контроль над искусством, во время гастролей они решают вместе остаться за границей. Но остается только Виктор, Зула не решается на побег в неизвестность. Теперь им придется встречаться в разных странах и снова расставаться, гадая, состоится ли новая встреча и сможет ли пересилить жар их любви разделяющие людей колючие заграждения холодной войны.

Режиссер Павел Павликовский удостоился за этот фильм, снятый в классических традициях польского кинематографа, высшей награды Каннского кинофестиваля. Это тем более примечательно, если знать, что «Холодная война» — первый польский фильм в Каннах с 1990 года.

«Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда»

Если ты специалист по волшебным животным, то твою жизнь никто не назовет скучной даже в мирные времена. Но, похоже, миру и покою приходит конец! Могущественный темный маг Грин-де-Вальд, арестованный в Нью-Йорке, сумел вырваться на свободу. Теперь он сколачивает армию сторонников, чтобы навсегда превратить в рабов тех, кто не наделен магическими способностями. И профессор Дамблдор обращается за помощью к своему бывшему ученику, магозоологу Ньюту Скамандеру, который уже однажды помог одолеть амбициозного злодея. Во время поисков Грин-де-Вальда Ньют встретится со старыми знакомыми и столкнется с множеством тайн и опасностей.

Вторую часть трилогии о волшебном мире Джоан Роулинг снял британский режиссер Дэвид Йейтс.

«Соната» (16+)

В старину считали, что в музыке может таиться нечто зловещее. Талантливой скрипачке Розе, героине фильма Эндрю Десмонда, пришлось столкнуться с дьявольщиной лицом к лицу. Она и не подозревала, что, получив в наследство большой старинный дом, почти замок, вместе с ним станет обладательницей ужасной тайны. Последнее произведение покойного отца-композитора, похоже, является ключом от преисподней, и повернуть этот ключ придется ей, Розе. Ведь никакая музыка сама себя не сыграет. Даже дьявольская.

«Догмэн» (18+)

Никогда не издевайтесь даже над самой доброй собакой — неизвестно, когда у нее лопнет терпение. А еще собаки не прощают предательства. Собачий парикмахер Марчелло сам похож на небольшого, смешного и добродушного пса. Четвероногие просто тают перед ним, да и он сам не может отказать людям в просьбе — даже сомнительного свойства. Марчелло мечтает показать своей дочке огромный мир и водит дружбу с самыми разными, порой неприятными людьми — например, со злобным громилой Симончино, который нагло использует маленького человека. Эта неравная дружба и доводит безобидного чудака до беды — Симончино совершил преступление, а расплачиваться придется Марчелло. Громилу такое положение дел вполне устраивает — на «друга» ему наплевать. И маленькой собачке приходится показать зубы…

Марчелло Фонте, исполнитель главной роли в фильме Маттео Гарроне, получил за нее главный приз Каннского фестиваля.

«Оцепеневшие от страха» (18+)

Даже в уютном маленьком городке может проснуться большое зло. Жителей трех домов терроризируют загадочные потусторонние твари. Кто-то невидимый убивает женщину в ванной, соседний дом сотрясается от полтергейста, а под кроватью хозяина прячется монстр, в третьей семье погибший ребенок возвращается с того света… Смогут ли опытные медиумы и полицейские детективы разобраться в этой чертовщине и положить ей конец?

Фильм аргентинского режиссера Дамиано Рунья идеально подходит для настоящих ценителей ужаса.

Читайте ранее в этом сюжете: Тихий протест и свобода выбора – «Три лица» в российских кинотеатрах