Канал Hulu снимет несколько сериалов по циклу «Дикие карты» Джорджа Мартина

Нью-Йорк, США, , 07:54 — REGNUM Телеканал Hulu снимет несколько сериалов по циклу «Дикие карты» Джорджа Мартина. Писатель получит должность продюсера проекта. Об этом 14 ноября сообщил портал Screen Rant.

Также в качестве продюсера выступит Мелисса Снодграсс, которая создавала «Дикие карты» вместе с Мартином. Созданием сценарной адаптации произведений для малого экрана займется Эндрю Миллер, который сейчас также работает над сериалом «Дрожь земли».

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Напомним, книги цикла «Дикие карты» рассказывают о событиях, которые происходят после Второй мировой войны в альтернативном мире. В нём вирус, выпущенный в 1946 году, заразил большую часть населения. Часть людей он превращает в уродов, другие же получают суперспособности.

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