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Китай выпустил «белую книгу» защиты и развития культуры Синьцзяна

Культура

Этническая культура Синьцзяна является частью китайской культуры, а различные этнические культуры тесно связаны и интегрированы друг с другом

Пекин, 15 ноября 2018, 07:17 — REGNUM  Информационное бюро Госсовета КНР выпустило «белую книгу» по вопросам защиты и развития культуры в Синьцзяне, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Этническая культура Синьцзяна является частью китайской культуры, а различные этнические культуры тесно связаны и интегрированы друг с другом, составляя наследие, общее для всей китайской нации, которое было привнесено в превосходную культуру Китая, говорится в «белой книге».

С момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году правительство Поднебесной начало придавать особую значимость документированию и защите традиционных культур этнических меньшинств в Синьцзяне, дабы гарантировать их преемственность последующим поколениям, отмечают авторы книги.

Отметим, что, будучи очень древней страной, Китай прекрасно понимает важность интеграции всего культурного наследия всех народов, проживающих на территории современной КНР, в единое социокультурное поле. Часть этнических уйгуров и мусульманских по вероисповеданию меньшинств Синьцзяна доставляют немало хлопот нынешней власти Китая своими сепаратистскими настроениями. В связи с этим культурная интеграция региона особенно важна.

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Политика Китая
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