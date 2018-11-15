Китай выпустил «белую книгу» защиты и развития культуры Синьцзяна

Пекин, , 07:17 — REGNUM Информационное бюро Госсовета КНР выпустило «белую книгу» по вопросам защиты и развития культуры в Синьцзяне, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Этническая культура Синьцзяна является частью китайской культуры, а различные этнические культуры тесно связаны и интегрированы друг с другом, составляя наследие, общее для всей китайской нации, которое было привнесено в превосходную культуру Китая, говорится в «белой книге».

С момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году правительство Поднебесной начало придавать особую значимость документированию и защите традиционных культур этнических меньшинств в Синьцзяне, дабы гарантировать их преемственность последующим поколениям, отмечают авторы книги.

Отметим, что, будучи очень древней страной, Китай прекрасно понимает важность интеграции всего культурного наследия всех народов, проживающих на территории современной КНР, в единое социокультурное поле. Часть этнических уйгуров и мусульманских по вероисповеданию меньшинств Синьцзяна доставляют немало хлопот нынешней власти Китая своими сепаратистскими настроениями. В связи с этим культурная интеграция региона особенно важна.