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Вышел новый трейлер мультфильма «Волшебный парк Джун»

Культура

Выход мультфильма в прокат запланирован на 21 марта 2019 года

Вашингтон, 15 ноября 2018, 05:50 — REGNUM  Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер мультфильма «Волшебный парк Джун» на своем канале в YouTube.

По сюжету мультфильма, главная героиня Джун попадает в парк развлечений, придуманный ей в детстве. Однако, существование этого парка оказывается под угрозой, и девушке необходимо спасти его и помочь своим новым друзьям — волшебным зверям в парке. Выход мультфильма в прокат запланирован на 21 марта 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября компании Disney и Pixar опубликовали тизер-трейлер четвертой части мультфильма «История Игрушек». Главных героев мультфильма вновь озвучат актеры Том Хэнкс и Тим Аллен. Картина выйдет в прокат 20 июня 2019 года.

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