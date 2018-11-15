В Москве откроется экспериментальная выставка «Сны Москвы»

Москва, , 05:21 — REGNUM В Музее Москвы откроется выставка «Сны Москвы» 20 ноября, где будут представлены предметы из коллекции музея в необычном контексте, сообщает пресс-служба музея.

Сообщается, что на выставке будут представлены 13 инсталляций, связанных самостоятельным сюжетом, опирающимся на законы снов. Как отмечает куратор выставки Евгения Кикодзе, экспонаты будут помещены «внутрь актуального искусства». Предполагается, что это должно дать привычным вещам «новую жизнь».

Выставка будет проходить с 20 ноября 2018 по 20 марта 2019 года. Программа выставки также включает в себя перфомансы от современных российских деятелей культуры, а также лекции, посвященные теме снов в искусстве.