Денис Мацуев привез в Казань музыкальный фестиваль

Казань, , 03:13 — REGNUM В Казани стартовал VI музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей», открытие фестиваля состоялось 13 ноября, сообщает Татар-информ.

При общении с журналистами музыкант Денис Мацуев заявил, что чувствует себя в столице Татарии как дома. По его словам, это ощущение пришло к нему сразу, как он увидел оркестр под управлением Александра Сладковского.

«Я сразу понял, что я дома… Дома с очень близкими друзьями, ведь Казань для меня очень родная», — заявил пианист.

В первый день фестиваля, 13 ноября, исполнялись 17-я и 31-я сонаты Бетховена, 4-я баллада Шопена, сюиты Грига из «Пер Гюнта», а также концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига.

На второй, заключительный день фестиваля, Мацуев исполнил Каприччо для фортепиано с оркестром композитора Игоря Стравинского. Пианист отметил, что это произведение с оркестром Сладковского он исполнил впервые.