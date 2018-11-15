Уникальные ковры из Дагестана показали в Грозном

Грозный, , 02:41 — REGNUM В столице Чечни Грозном открылась выставка «Ковровое искусство Дагестана», сообщает портал «Чечня сегодня».

Выставка проходи в Национальном музее Чечни. На ней представлены ковры и ковровые изделия из Дагестана, созданные в период со второй половины XIX века до настоящего времени. Отмечается, что экспонаты выполнены в разных техниках, стилях, цветовых гаммах и материалах.

Также на выставке будут проходить и различные мероприятия, среди них — занятия со школьниками и мастер-классы по орнаменту для студентов профильных направлений. Кроме того, запланирована встреча дагестанских мастеров-ковроделов с коллегами из Чечни.