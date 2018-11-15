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В Петербурге стартует еще один этап конкурса на памятник Александру III

Культура

Предполагается, что памятник будет установлен на территории Гатчинского дворца

Санкт-Петербург, 15 ноября 2018, 01:47 — REGNUM  В Северной столице в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума 15 ноября будет объявлен дополнительный этап конкурса на лучший проект памятника императору Александру III, сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника «Гатчина».

Сообщается, оператором конкурса выступило Российское историческое общество (РИО) и Российское военно-историческое общество. Предполагается, что памятник будет установлен на территории Гатчинского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая РИО объявило конкурс на создание памятника императору Александру III, который планируется установить в Гатчине. Тогда сообщалось, что за основу проекта скульптуры предполагается взять памятник императору работы Паоло Трубецкого.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявлен конкурс на памятник Александру III

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Установка и снос памятников в разных странах мира
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