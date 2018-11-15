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«Может, опять стану Виктором». Дима Билан не загадывает на 30 лет вперед

Культура

Билан пояснил, почему в указе о присвоении ему звания Заслуженного артиста России написано «Дима»

«Может, опять стану Виктором». Дима Билан не загадывает на 30 лет вперед
Okras
Дима Билан

Москва, 15 ноября 2018, 00:45 — REGNUM  «Дима» — это имя, которое указано у Димы Билана в паспорте, поэтому в указе о присвоении ему звания Заслуженного артиста России фигурирует именно оно, заявил певец в интервью газете «Московский комсомолец».

Отвечая на вопрос, почему в указе «игриво написано «Дима», артист ответил:

«Официально и документально все верно написано, потому что я так указан в паспорте».

По его словам, это подчеркивает его «неформальность». Когда его спросили, надо ли будет и с 70-летием поздравлять его как «Диму», он сказал:

«Я так далеко не загадывал. Наверное, я уже не буду Димой. Может, даже и Виктором опять стану».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Диме Билану присвоено звание «Заслуженный артист России» за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Напомним, Виктор Белан родился 24 декабря 1981 года в Карачаево-Черкессии. Выступал под псевдонимом «Дима Билан», а с июня 2008 года это — его имя и фамилия по паспорту.

Читайте ранее в этом сюжете: Дима Билан стал заслуженным артистом России

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