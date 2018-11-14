Урин, Машков и Мездрич обсудили у Ямпольской «закон о билетной мафии»

Москва, , 17:39 — REGNUM Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») и ее коллеги поддерживают правительственный законопроект, для простоты именуемый «законом о борьбе с билетной мафией», однако считают, что документ необходимо усовершенствовать. Возможные поправки ко второму чтению законопроекта (первое ожидается на днях) в числе прочего обсуждались на круглом столе «Навстречу Году театра. Законодательная поддержка театрального дела в Российской Федерации», организованном комитетом.

В обсуждении участвовали директор Большого театра Владимир Урин, директор Государственного театра наций Мария Ревякина, художественный руководитель Театра имени Олега Табакова Владимир Машков, директор академического театра имени Е. Вахтангова Кирилл Крок, художественный руководитель БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, директор театра «Практика» Борис Мездрич и многие другие.

Ямпольская напомнила участникам и гостям круглого стола, что законопроект уже обсуждался на расширенном заседании комитета по культуре. Было принято решение концептуально поддержать его в первом чтении.

«При этом остается огромное количество вопросов и замечаний, связанных не с тем, чтобы помешать прохождению этого документа, а наоборот, с нашим желанием сделать его максимально рабочим. Чтобы в итоге, когда закон будет принят и вступит в силу, все добросовестные стороны процесса были удовлетворены. И не говорили, будто Государственная дума приняла нечто такое, что мешает им жить», — пояснила депутат.

Напомним, проект федерального закона №545 158−7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» разрешает торговать билетами только самим учреждениям культуры, а также уполномоченными ими лицам и организациям. Наценка на билеты у таких уполномоченных операторов не должна превышать 10 процентов за сопутствующие услуги (включая доставку). В соответствии с документом театры получат право выпускать именные билеты. Закон позволяет профильному ведомству ввести форму билета единого образца и дополняется поправками в КоАП, устанавливающими серьезные штрафы для перекупщиков.

Одно из «узких мест» законопроекта — он защищает интересы топовых, самых популярных театров Москвы и Санкт-Петербурга. Именно для них проблема «билетной мафии» актуальна и болезненна. Между тем у региональных театров проблема ровно противоположная, им необходимо реализовать билеты, будь то напрямую или с помощью посредников. Директора провинциальных театров, приглашенные на круглый стол, искренне полагали, что закон не касается их вовсе. Однако Ямпольская пояснила им, что по новому закону театрам в регионах придется существенно ограничить сеть дистрибьюции. Профсоюзы или родительские комитеты при попытке получить деньги за распространяемые билеты и вовсе попадут под административные санкции. Председатель комитета Госдумы по культуре призвала руководителей региональных театров внимательно прочитать закон и разобраться, не усложнит ли он им жизнь. До этого на расширенном заседании комитета она говорила:

«При всем уважении, при всей любви к нашей театральной элите, мы занимаемся законами Российской Федерации, а не законами для Театра наций, Большого театра и так далее. Наша задача сделать так, чтобы закон работал по всей стране, и никто нас не проклинал».

Ямпольскую и ее коллег удивило, что в законопроекте речь идет в том числе о внебюджетных организациях культуры, то есть частных компаниях, некоммерческих организациях. В комитете полагают, что это излишне. Перечень «организаций культуры» тоже вызывает вопросы. Почему есть театры, цирки и концертные залы, но нет домов культуры, планетариев или зоопарков? Единая форма билета также нуждается в конкретизации. Начать хотя бы с того, что при покупке электронного билета человек до момента транзакции не имеет представления, как будет выглядеть билет.

Ямпольская обратила внимание на то, что в соответствии с поправками в КоАП, которые дополняют законопроект, человек, решивший продать возле театра билет из-за того, что друг или девушка не смогли прийти, может быть оштрафован на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

«Таких штрафов не существует даже за социально опасные правонарушения, — рассказала председатель комитета. — Правительство предлагает добавить билеты в театры и музеи в список товаров, ограниченных или запрещенных к свободной реализации. Представители театрального сообщества, призываю вас задуматься об этом. К такого рода товарам относятся алкоголь, табак, наркосодержащие препараты, лекарства. У нас за производство, продажу или ввоз фальсифицированных лекарств, если нет уголовной составляющей, штраф на граждан — до 100 тысяч рублей. А за продажу лишнего билета предлагается — от 100 до 300 тысяч».

Руководители самых востребованных столичных театров единогласно отметили, что одна из самых болезненных для них проблем — это возврат перекупщиками нереализованных билетов прямо перед началом спектакля. Глава комитета по культуре поддержала их озабоченность.

«Собственно, ради решения этой проблемы законопроект и создавался. Именно поэтому мы считаем, что правила возврата должны быть прописаны не в подзаконных актах, а непосредственно в законе. Как они, например, прописаны в Воздушном кодексе: за какое время ты можешь сдать авиабилет и какой процент от стоимости получишь обратно«, — сказала Ямпольская.

А вот 10-процентный лимит на торговую наценку билетными операторами, по мнению комитета, нерыночный механизм. Та же доставка по объективным причинам может обойтись дороже самого билета. Но дело не только в доставке.

«Я искренне не понимаю, почему бы не позволить театрам самостоятельно оговаривать размер наценки с теми, кого они уполномочили. Ведь у вас общая задача — реализовать билеты и заполнить зал«, — сказала депутат.

Комитет — за то, чтобы дать театрам право на выпуск именных билетов. Однако он обращает внимание на то, что здесь тоже возникает ряд сложностей. Как будет соблюдаться закон о защите персональных данных? Какими полномочиями наделят контролеров? Именной билет сложно купить в подарок, в нынешней редакции законопроекта его нельзя переоформить на другого человека — есть о чем подумать и законодателям, и профессиональному сообществу.

Наконец, усилия авторов законопроекта вряд ли будут вознаграждены, если законом-спутником для правительственных поправок не станет закон о борьбе с «сайтами-зеркалами». Речь идет о площадках в интернете, где перекупщики торгуют билетами по завышенным ценам. Большинство из этих площадок имитируют дизайн официальных сайтов театров или крупных билетных операторов. Эти сайты стоят выше в поисковой выдаче, и неискушенные пользователи платят за билет в пять, а то и в 10−15 раз больше номинальной цены, всерьез полагая, что цены задирает театр.

В завершение разговора Ямпольская рассказала о международном опыте борьбы с «билетной мафией». По ее словам, почти везде главная проблема — это роботы, специальные программы, которые автоматически скупают тысячи билетов в официальных онлайн-кассах и выставляют их на продажу в нелегальных.

«Во Франции около 30 процентов рынка контролируется интернет-перекупщиками, в США и Великобритании порядка 60 процентов», — рассказала глава комитета.

По ее словам, в США есть ограничения, связанные с числом билетов, проданных в одни руки. Во Франции нет именных билетов, зато все билеты — невозвратные. При этом по закону, принятому в 2012 году, запрещается не любая перепродажа билетов, а именно перепродажа на постоянной основе. Председатель комитета предложила театральным деятелям подумать над этой формулировкой, поскольку таким образом как раз и можно защитить продавцов «лишнего билетика». В Австралии есть закрытый перечень случаев, когда билет можно вернуть. При этом немотивированный отказ к таким случаям не относится.

«Пока нигде в мире данная проблема не решена, но это как раз тот случай, когда имеющийся западный опыт следует внимательно изучить«, — подытожила Ямпольская.