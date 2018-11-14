На фестиваль «Золотая башня» в Ингушетии подано вдвое больше заявок

Магас, , 15:52 — REGNUM В Ингушетии идет подготовка в юбилейному международному кинофестивалю «Золотая башня». В 2018 году форум кинематографистов пройдет уже в пятый раз. На него подано почти вдвое больше заявок, чем в предыдущие годы, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе главы региона.

Так, в списке конкурсных работ уже 40 кинолент российских и зарубежных кинематографистов. Среди участников фестиваля авторы из Москвы, Адыгеи, Башкирии, Казахстана, соседей по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В рамках фестиваля пройдут творческие встречи со знаменитыми российскими актерами и режиссерами. Кроме того, намечено проведение совещания кинематографистов Северного Кавказа, посвященного проблемам кинематографа в СКФО.

«Кино на Северном Кавказе всегда было главным рупором, объединяющим людей, однако сегодня этим вопросом мало кто занимается», — заявил на встрече с главой республики Юнус-Беком Евкуровым народный артист России, заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев, который является одним из авторов идеи проведения кинофестиваля.

Кинофорум состоится 26−30 ноября во Дворце спорта в Назрани. Его главным призом станет золотая копия средневековой ингушской башни.

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Напомним, в 2017 году победителем кинофестиваля «Золотая Башня» стали кинематографисты из Китая. Главный приз за художественную киноленту «Храбрые воины» получил режиссер Нин Хайцзянь.

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