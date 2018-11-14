Будни российских хакеров и жизнь с ВИЧ: в Москве пройдёт первый веб-маркет

Москва, , 16:30 — REGNUM В Москве 18 ноября пройдет первый российский веб-маркет, организованный проектом The Digital Reporter. Мероприятие объединит на одной площадке производителей интернет-контента, онлайн-платформы, на которых он рассчитан, и обычных зрителей, сообщает пресс-служба проекта.

В веб-маркете примут участие крупные российские представители рынка: ivi.ru, Amediateka, OKKO, MEGOGO, Start.ru, RuTube и Ростелеком. Они расскажут о новых проектах, обсудят ситуацию с онлайн-контентом в России, а также оценят работы молодых режиссеров, работающих в веб-формате. Также среди участников будут известные отечественные кино‑ и телережиссеры, продюсеры и представители телеканалов.

В программу мероприятия включены круглые столы на темы: «Веб-сериалы как новый вид креативной рекламы», «Россия как потенциальный лидер диджитал-индустрии» и «Интерес к российскому контенту на Западе». Кроме того, состоится питчинг будущих веб-сериалов, на который отобраны 20 заявок из России, США, Австралии, Германии, Испании и Аргентины. Оценивать их будут редакторы и продюсеры ведущих отечественных онлайн-платформ и телеканалов, а также российские продюсеры.

По завершении веб-маркета состоится вручение первой российской премии в области веб-индустрии. В шорт-лист вошли 15 веб-сериалов, среди которых проект 1968. DIGITAL, мокьюментари Russian Hackers Life о буднях российских хакеров, интерактивный веб-сериал «Все сложно» о жизни с ВИЧ и другие.

The Digitar Reporter — первый в России ресурс, посвященный веб-сериалам. Медийная площадка не только сотрудничает с тематическими европейскими изданиями, но и производит большое количество собственных оригинальных материалов, посвященных российским и зарубежным веб-сериалам и digital-новостям. В августе 2018 года The Digitar Reporter провел в Нижнем Новгороде первый в России фестиваль веб-сериалов.

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