Опубликованы первые 10 минут аниме Anemone: Eureka Seven: Hi — Evolution

Токио, , 13:43 — REGNUM В сеть выложили первые десять минут второго фильме аниме-трилогии «Эврика Семь: Хай-Эволюция». Ролик был опубликован 13 ноября 2018 года на YouTube-канале BANDAI NAMCO Arts Channel.

Видео показывает зрителям девушку Анемону, которая является главной героиней полнометражного аниме. Она живет в Токио, который семь лет назад подвергся нападению «Эврики семь». В той битве погиб её отец. Теперь Анемона является ключевым членом экспериментального отряда «Кислота» (Acid), в задачу которого входит сражение с врагом человечества.

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Напомним, 8 ноября 2018 года на YouTube-канале исполнительницы Ruann был выложен клип с музыкальной темой фильма «Анемона: Эврика Семь: Хай-Эволюция». Премьера картины прошла в Японии 10 ноября 2018 года.

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