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В Москве состоится премьера оперы Томаса Морса «Фрау Шиндлер»

Культура

Опера создана по мотивам фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера»

Москва, 14 ноября 2018, 12:31 — REGNUM  14 ноября Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представит премьеру — оперу американского композитора Томаса Морса «Фрау Шиндлер». Постановку осуществил Владимир Алейников. В основе сюжета, вдохновленного знаменитым фильмом Стивена Спилберга «Список Шиндлера», история Эмилии Шиндлер, жены Оскара Шиндлера, спасшим во время войны от уничтожения более тысячи евреев. Автор оперы счел, что роль жены в этом героическом поступки несправедливо занижена. После почти 10 лет работы он решился показать свое творение. Опера написана по заказу мюнхенского Staatstheater am Gärtnerplatz.

В главных партиях Лариса Андреева, Дмитрий Зуев, Инна Кличко и другие. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Тимур Зангиев.

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Культурная хроника
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