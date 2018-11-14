Ярославский депутат Госдумы получил премию имени Алексея Толстого

Ярославль, , 12:05 — REGNUM Депутат Государственной думы России от Ярославской области Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») получил Всероссийскую литературную премию имени Алексея Константиновича Толстого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам победитель.

Награду Анатолий Грешневиков был награжден за изданную в этом году книгу «Сто сорок писем Василия Белова». Ярославский эколог, писатель 30 лет дружил с писателем Василием Беловым, умершим шесть лет назад.

Я не ожидал, что книга получит такую престижную премию. В наше время, когда почти никто ничего не читает, да еще за русскую книгу, за русского писателя получить награду… Мы 30 лет дружили с Василием Ивановичем Беловым, ездили в горячие точки вместе, были вместе в расстрелянном парламенте. По ярославской земле много поездили и за это время друг с другом встречались, переписывались, и в архивах нашлось 140 писем. Время, говорят, лечит, но оно же и убивает — рукописи горят, все забывается. Чтобы сохранить для истории память о Василии Белове я решил эти письма опубликовать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы всех созывов Анатолий Грешневиков.

В книге Грешневиков даёт свои комментарии к письмам, которые рассказывают читателям о произошедших событиях и упоминаемых людях.