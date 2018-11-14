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В Санкт-Петербурге проходит Совещание руководителей библиотек России

Культура

С докладом «Библиотеки в эпоху цифровой экономики» выступит директор Департамента информационного и цифрового развития Минкультуры России Вадим Ваньков

Санкт-Петербург, 14 ноября 2018, 12:04 — REGNUM  14 ноября в Новом здании Российской национальной библиотеки открывается Ежегодное совещание директоров федеральных и центральных региональных библиотек. Организатор форума — Министерство культуры РФ — определило главной темой «Будущее библиотек в условиях цифровой экономики». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В мероприятии примут участие свыше 300 специалистов из 79 субъектов России. Они обсудят вопросы формирования государственной библиотечной политики.

Также на совещаниибудут объявлены имена победителей V Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2018 года», в котором в 2018 году участвовало 227 работников муниципальных библиотек из 58 регионов РФ.

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Культурная хроника
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