В Санкт-Петербурге проходит Совещание руководителей библиотек России

Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM 14 ноября в Новом здании Российской национальной библиотеки открывается Ежегодное совещание директоров федеральных и центральных региональных библиотек. Организатор форума — Министерство культуры РФ — определило главной темой «Будущее библиотек в условиях цифровой экономики». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В мероприятии примут участие свыше 300 специалистов из 79 субъектов России. Они обсудят вопросы формирования государственной библиотечной политики.

Также на совещаниибудут объявлены имена победителей V Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2018 года», в котором в 2018 году участвовало 227 работников муниципальных библиотек из 58 регионов РФ.