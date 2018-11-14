В Санкт-Петербурге пройдет Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.»

Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM С 18 по 27 ноября в Санкт-Петербурге будет проходить Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.». В 2018 году одно из крупнейших культурных событий страны посвящено 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. На «Дягилев. P.S.» в 2018 году российские и зарубежные труппы представят лучшие хореографические версии балетов Петипа XX—XXI веков. Программа форума необычайно широка и многообразна: балеты, гала-концерты, кинопоказы, лекции. Критики советуют поклонникам хореографии к обязательному просмотру следующие постановки — «Баядерка. Пространство иллюзии» японской труппы Noism, «Девушка с фарфоровыми глазами» театра «Провинциальные танцы» (Екатеринбург) и фрагмент балета «Неспящая красавица» национального балета Норвегии, «Жизель», Труппы Дады Масило «The Dance Factory» из ЮАР. Также специалистам будут интересны круглый стол «Вокруг пиковой дамы», лекция «Юбилей авантюриста: кто создал русский балет», презентация двухтомного издания «Петипа: танцемания» и другие мероприятия.

Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S."был создан в 2009 году — в год столетия русских сезонов Сергея Дягилева. За годы существования в Санкт-Петербурге прошли гастроли лучших коллективов современного балета — труппы Джона Ноймайера с шедевром «Весна священная», труппы Анжелена Прельжокажа с российской премьерой балета «Белоснежка», гастроли балета Большого театра России, оркестра Пермского театра оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса.