В Санкт-Петербурге пройдет Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.»

Санкт-Петербург,
14 ноября 2018, 11:48 — REGNUM С 18 по 27 ноября в Санкт-Петербурге будет проходить Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.». В 2018 году одно из крупнейших культурных событий страны посвящено 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. На «Дягилев. P.S.» в 2018 году российские и зарубежные труппы представят лучшие хореографические версии балетов Петипа
Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S."был создан в 2009 году — в год столетия русских сезонов Сергея Дягилева. За годы существования в Санкт-Петербурге прошли гастроли лучших коллективов современного балета — труппы Джона Ноймайера с шедевром «Весна священная», труппы Анжелена Прельжокажа с российской премьерой балета «Белоснежка», гастроли балета Большого театра России, оркестра Пермского театра оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса.