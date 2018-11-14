Дочь Стэна Ли рассказала о последнем герое легендарного автора комиксов

Лос-Анджелес, США, , 11:22 — REGNUM Джоан Селия Ли — дочь ушедшего из жизни бывшего главы издательства Marvel Comics Стэна Ли рассказала журналистом о том, что в последние годы они с отцом работали над созданием нового персонажа. Об этом 14 ноября сообщил портал Daily Mail.

«Последний маленький ангел, которого мы спрятали», — так дочь легендарного автора комиксов охарактеризовала нового героя, сообщив при этом, что они дали ему имя Человек-грязь.

«Я сказала: «Папочка, пожалуйста, обойдемся без грохота, стали и вообще без всего такого — давай будем попроще и опустимся на землю, давай сделаем что-то, что вращается вокруг любви», — добавила Джоан Селия Ли.

Читайте также: «Создатель легенд стал одной из них»: актёры скорбят по Стэну Ли

Напомним, Стэн Ли ушел из жизни в возрасте 95 лет 12 ноября 2018 года. Он является создателем таких известных персонажей как Человек-паук, Халк, Железный человек, Сорвиголова, Тор и других. Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Ли пытался также реализовать себя в области кинематографа, вместе с режиссером Аленом Рене он хотел выпустить научно-фантастический фильм «Создатель чудовищ» (The Monster Maker).

Читайте ранее в этом сюжете: Нереализованные проекты Стэна Ли: автор комиксов пытался снимать кино

Читайте развитие сюжета: Marvel и Disney выпустили видео, посвященное памяти Стэна Ли