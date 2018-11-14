Российские медиакомпании осваивают Латинскую Америку

Канкун, Мексика, , 11:27 — REGNUM В Канкуне сегодня, 14 ноября, открывается международный рынок аудиовизуального контента MIPCancun, ориентированный на медиаиндустрию Латинской Америки и испаноговорящего сегмента США. Россию на мероприятии представят ВГТРК, Signal Media, Газпром-медиа Развлекательное Телевидение, ГК РИКИ, телеканал RT и X-Media Digital, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Официальный дистрибьютор контента ВГТРК — компания Совтелеэкспорт — представит обновленный каталог The Saga, в котором разножанровый контент представлен как масштабное повествование о России, ее истории и людях, начиная с XIV столетия до наших дней. Компания подготовила линейку готовых к эфиру проектов, дублированных на испанский язык: телесериалы «Екатерина», «София», «Королева красоты», «Две легенды», художественные фильмы «Однажды», «Шпион», «Душа шпиона», «Иван сын Амира», «Позывной «Стая», а также документальный цикл «Россия. Гений места».

Signal Media представит пакет полностью адаптированных и дублированных на испанский язык мелодрам, познавательный контент, включая новый цикл «Сокровища нации», а также анимацию (в том числе новый мультсериал «Катя и Эф»).

Газпром-медиа Развлекательное Телевидение приедет на MIPCancun впервые. Основная задача компании в этом году — изучить латиноамериканский рынок, исследовать спрос, понять специфику территории и познакомиться с потенциальными партнерами и представителями индустрии. Компания представит драмы от телеканалов ТВ3 и ТНТ, реалити-шоу телеканала «Пятница», а также реалити-шоу «Дом-2».

ГК «Рики» представит на рынке обновленный каталог с двенадцатью проектами анимационных сериалов на разной стадии производства. В каталог вошли готовые сериалы «Тима Тома», «Дракоша Тоша» и «Бодо Бородо», а также новые проекты: комедия для детей школьного возраста «Хамелеоны» и сериал для дошкольников «Фани и Плюм». Также компания представит сериалы, находящиеся в девелопменте: «Клуб Вопросики», «Небесная мастерская», «ЛириТая», «Снежная Академия», «Удивительные спойлы» и «Выше Потолка».

Телеканал RT en Español организует свой стенд, на котором его представители расскажут о новых проектах, а ведущий программы La lista de Erick Эрик Фонсека поведает об особенностях съемок и путешествиях по России.

Компания X-Media Digital представит детские анимационные сериалы собственного производства: «Жила-была Царевна», «Грузовичок Пик», «Удивительная стройка», «Тачки, тачки», «Капитан Кракен и его команда», «Мы идем по лесу», «Машины одежки» и «Веселый конструктор».

В этом году на MIPCancun приедут 183 компании-закупщика из 24 стран Латинской Америки, США и Канады. Помимо традиционных деловых встреч, на рынке пройдет специальный форум по ко-продукции для тех, кто хочет производить международные проекты совместно с латиноамериканскими компаниями. В рамках деловой программы выступят руководители компаний Fox Networks Group Latin America, Amazon Prime Video Latin America и других. Рынок продлится до 16 ноября.

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