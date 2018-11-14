Ушел из жизни чилийский певец Лучо Гатика

Мехико, 14 ноября 2018, 11:16 — REGNUM 13 ноября ушел из жизни знаменитый чилийский певец Лучо Гатика, пишет газета ABC.
Артист скончался в возрасте 90 лет в Мехико, где проживал последние 50 лет. Гатика известен как король и реформатор музыкального жанра болеро. С 1943 года он записал более 800 песен.
Современному поколению Лучо Гатика известен как исполнитель песен к фильмам испанского режиссера Педро Альмодовара, для старшего поколения он стал одним из величайших испаноязычных исполнителей послевоенного периода.