Среда, 14 Ноября 2018 года
12:23:35 МСК

Ушел из жизни чилийский певец Лучо Гатика

Культура

Гатика стал одним из величайших испаноязычных исполнителей послевоенного периода

Мехико, 14 ноября 2018, 11:16 — REGNUM  13 ноября ушел из жизни знаменитый чилийский певец Лучо Гатика, пишет газета ABC.

Артист скончался в возрасте 90 лет в Мехико, где проживал последние 50 лет. Гатика известен как король и реформатор музыкального жанра болеро. С 1943 года он записал более 800 песен.

Современному поколению Лучо Гатика известен как исполнитель песен к фильмам испанского режиссера Педро Альмодовара, для старшего поколения он стал одним из величайших испаноязычных исполнителей послевоенного периода.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить