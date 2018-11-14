Netflix решил закрыть драмеди-сериал «Хороший коп» после первого сезона

Нью-Йорк, США, , 10:49 — REGNUM Компания Netflix решила закрыть сериал «Хороший коп», выполненный в жанре драматической комедии, после первого же сезона. Об этом 13 ноября сообщил портал Screen Rant.

В этом шоу зрителям была показана история необычной семьи, в которой отец — коррумпированный полицейский — имеет сына-идеалиста, также работающего в полиции. Издание отмечает, что в 2018 году Netflix закрывает уже четвёртый сериал, что явным образом говорит о смене политики компании в отношении её оригинального контента.

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Напомним, ранее Netflix объявил о закрытии таких сериалов, как «Железный кулак», «Люк Кейдж» и «Американский вандал». Первые два являлись частью телевселенной Marvel, а проект Дэна Перролта был выполнен в жанре псевдодокументального сериала, он представляет собой сатиру на детективные драмы, подобные шоу «Создавая убийцу».

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