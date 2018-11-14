Тихий протест и свобода выбора – «Три лица» в российских кинотеатрах

Москва, , 10:10 — REGNUM В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске с 20 ноября пройдут предпремьерные показы фильма-призёра Каннского фестиваля — 2018 «Три лица» Джафара Панахи, организованные проектом «Иноекино». В широкий прокат картина выйдет 22 ноября.

Фильм рассказывает о том, как знаменитая иранская актриса Бехназ Джафари получает видео, в котором молодая девушка обвиняет звезду в том, что та игнорирует ее многочисленные просьбы о помощи. Семья запрещает юной актрисе учиться в Тегеранском театральном университете, из-за чего она решает покончить с собой. Видео обрывается, и дальнейшая судьба девушки остается неизвестной. Бехназ бросает съемки и вместе с режиссером Джафаром Панахи едет в высокогорную деревню, чтобы выяснить, что произошло.

В основу фильма легла реальная история. Панахи получает множество сообщений в соцсетях от молодых людей, которые хотят снимать кино. Однажды ему пришло письмо, которое вызвало у режиссера беспокойство. В это же время газеты написали о девушке, совершившей самоубийство из-за запрета снимать кино. Эта история побудила Панахи представить, каково было бы получить видео самоубийства через социальные сети и как бы он мог на это отреагировать.

Режиссер оглядывается на историю иранского кинематографа и исследует, с какими препятствиями сталкивались её деятели в разные периоды. Он обращается к трем поколениям — из прошлого, настоящего и будущего — через трех персонажей-актрис. Из этих трех историй возникла метафора узкой и извилистой дороги, которая символизирует все ограничения, не позволяющие людям жить и развиваться.

«Три лица» указывают, что к актрисам в Иране всегда относились с некоторым неуважением и воспринимали их как женщин «легкого поведения» как до, так и после Исламской революции. Одна из целей фильма — подчеркнуть, что актрисы были и остаются настоящими художниками.

Фильм покажут на языке фарси с русскими субтитрами. В Москве ленту представят кинокритик журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева, куратор кинопрограмм Третьяковской галереи Максим Павлов и кинокритик журнала «Искусство кино» Нина Цыркун. В Санкт-Петербурге о картине расскажут шеф-редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов и кинокритик Андрей Карташов, теоретик кино Мария Грибова и куратор проектов «Иноекино» Екатерина Долинина, а также киноведы Наталья Казурова и Джамиля Двинятина. В Новосибирске обсуждение фильма пройдёт с кинокритиком и программным директором кинотеатра «Победа» Максимом Селезневым.

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