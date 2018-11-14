Объявлен список номинантов главной премии The Game Awards 2018

Лос-Анджелес, США, , 09:56 — REGNUM Организаторы The Game Awards 2018 объявили список номинантов, который будут соревноваться в конкурсе «Игра года». Информация была опубликована 13 ноября на официальной Twitter-странице премии.

https://twitter.com/thegameawards/status/1062396076890587136

В список вошли следующие проекты: Spider-Man (Insomniac Games), Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games), Monster Hunter: World (Capcom), God of War (Ready at Dawn, Daybreak Game Company, Javaground и SCE Santa Monica Studio), Celeste (Matt Makes Games) и Assassin's Creed: Odyssey (Ubisoft). Победитель будет определён в результате комбинированного голосования, на результат которого повлияют 10% голосов геймеров и 90% голосов жюри.

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Напомним, во время церемонии награждения The Game Awards 2018 будут определены победители в 30 различных номинациях. Она пройдёт 7 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе.

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