Лос-Анджелес, США, , 08:28 — REGNUM Режиссер Роберт Родригес выпустил новый трейлер фильма «Алита. Боевой ангел», в основу которого легли одноименная манга Юкито Кисиро и полнометражное аниме, вышедшее в 1993 году. Ролик был опубликован 13 ноября на YouTube-канале FilmSelect Trailer.

Сейчас пока что сложно сказать, на что больше опирался Родригес при создании фильма, поскольку манга и аниме имеют отличия. Известно, что в версии голливудского режиссёра присутствуют имена персонажей как из аниме, так и из манги. Картина будет представлять собой смесь игрового кино и 3D-анимации, её премьера пройдет 14 февраля 2019 года.

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Напомним, в 1993 году вышло всего две серии аниме Battle Angel, его производство прекратилось, поскольку мангаке Юкито Кисиро не понравилась эта экранизация. Снял эти два эпизода режиссёр Хироси Фукутоми, работавший ранее над созданием мультфильма «Дораэмон: Динозавр Нобито».

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