Телеканал HBO назвал дату выхода первой серии продолжения «Игры престолов»

Нью-Йорк, США, , 08:04 — REGNUM Телеканал HBO официально объявил, что первый эпизод финального сезона сериала «Игра престолов» выйдет в апреле 2019 года и опубликовал новый ролик. Видео было выложено 13 ноября на YouTube-канале GameofThrones.

Ролик представляет собой не трейлер продолжения, а собрание сцен из всех предыдущих сезонов сериала. «Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждый бой. Каждая жертва. Каждая смерть. Все #за трон», — такие слова компания разместила в описании к видео.

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Напомним, ранее журнал Entertainment Weekly опубликовал подборку кадров продолжения сериала «Игры престолов». Фотографии дали понять, что события восьмого и финального сезона начнутся в Винтерфелле.

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