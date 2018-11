«Планируем всё совершенно иначе»: Бон Джови о предстоящем концерте в Москве

Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Американская рок-группа Bon Jovi в мае 2019 года планирует выступить в Москве, сейчас коллектив гастролирует за пределами Европы и с нетерпением ждет возвращения в Россию, рассказал лидер группы Джон Бон Джови.

«Мы не были в Москве 30 лет. Я жду этого момента с нетерпением, — отметил музыкант в интервью Пятому каналу. — Сейчас мы планируем всё совершенно иначе».

По его словам, последний раз он был в столице России в 1989 году и очень хочет увидеть, насколько сильно изменился город.

Напомним, ранее сообщалось, что рок-группа Bon Jovi выступит в Москве 31 мая 2019 года в рамках мирового тура This House Is Not For Sale. По словам Бон Джови, группа приедет в обновленном составе, который «впечатляет все больше с каждым концертом». Коллектив подготовил к мировому туру 95 песен, которые будут меняться с каждым концертом.

Читайте ранее в этом сюжете: Группа Bon Jovi выступит в Москве в мае