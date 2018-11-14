Вдова Талькова ознакомилась с данными экспертиз по делу об убийстве мужа

Санкт-Петербург, , 07:30 — REGNUM Вдова убитого в 1991 году певца Игоря Талькова Татьяна ознакомилась со всеми данными экспертиз по делу об убийстве мужа, заявила ее пресс-секретарь Ирина Красильникова.

«Татьяна (Талькова) была в Следственном комитете, ознакомилась со всеми экспертизами, которые представлены в деле», — цитирует РИА Новости Красильникову.

По ее словам, от имени вдовы певца было заявлено ходатайство. Она добавила, что раньше этого нельзя было сделать, поскольку не было закона о заочном осуждении подозреваемых.

Напомним, ранее следователи возобновили расследование уголовного дела об убийстве Игоря Талькова, которое было прекращено в марте 1993 года, поскольку обвиняемый — Валерий Шляфман — скрылся от следственных органов в Израиле. Сам он категорически отрицает свою причастность к убийству.

Как сообщало ИА REGNUM, Тальков был убит в октябре 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Певец похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

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