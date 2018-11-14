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Письмо Альберта Эйнштейна к сестре продано на аукционе за €28 тыс

Культура

В тексте от 1922 года известный физик рассказывает о росте антисемитских настроений в Германии

Иерусалим, 14 ноября 2018, 07:33 — REGNUM  Письмо физика Альберта Эйнштейна к его сестре Майе ушло с молотка почти за €28,4 тыс., передает немецкий канал N-TV.

Аукционный дом Kedem объявил, что 13 ноября письмо было продано в Иерусалиме. Кто выставил письмо на торги и кто стал покупателем, не уточняется. Стартовая цена составила $12 тыс.

Рукопись датируется 1922 годом. В письме Эйнштейн рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются евреи в Германии. Также физик предсказывает приход нацистов к власти.

Напомним, Альберт Эйнштейн родился в немецком городе Ульм в еврейской семье, однако из-за антисемитской политики в 1933 году вынужден был эмигрировать в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Письмо Эйнштейна о ближайшем будущем Германии выставили на аукцион

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