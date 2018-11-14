Италия будет участвовать в Петербургском культурном форуме

Санкт-Петербург, , 01:15 — REGNUM Италия с особым статусом страны-гостя примет участие в международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, сообщили на пресс-конференции в итальянском посольстве в Москве.

Такой статус позволяет Италии представить в рамках форума свои произведения искусства и культуры, а не только участвовать в секциях форума. Среди культурной программы, которую готова представить Италия на форуме, будет выставка «Чарущее движение: Паизиелло и Чимароза при дворе Екатерины II», которая пройдет в Государственном Эрмитаже. На выставке будут представлены музыкальные инструменты, редкие картины и скульптуры.

Также Италия представит выставку экспонатов из Археологического парка Помпеи и Национального археологического музея в Неаполе, однако выставка откроется лишь в следующем году. Но в рамках форума состоится предварительный показ экспозиции. Помимо выставок, итальянская сторона представит и театральные постановки своих театров и коллективов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября пресс-служба итальянского минкульта заявила, что министр культурного наследия страны Альберто Бонизоли примет участие в VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Он намерен участвовать в торжественном открытии выставки, посвященной римскому городу Помпеи, которая пройдет в Государственном Эрмитаже.

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