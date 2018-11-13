Немецкий Playboy извинился за ложное интервью Эннио Морриконе

Берлин, , 23:35 — REGNUM Немецкое издание журнала Playboy принесло извинения за «частичное искажение» слов итальянского композитора Эннио Морриконе, 13 ноября передает агентство Associated Press.

«К сожалению, мы должны признать, что слова, сказанные в интервью, частично были искажены. Мы хотели бы выразить наше сожаление, если господин Морриконе был изображен в ложном свете», — заявил главный редактор немецкого Playboy Флориан Бойтин.

Бойтин отметил, что интервью с Морриконе для журнала было сделано «известным фрилансером», который раньше «не давал поводов сомневаться в его журналистской честности и умениях».

Интервью Морриконе немецкому Playboy, в котором 90-летний итальянский композитор якобы назвал режиссера Квентина Тарантино «кретином», а церемонию «Оскар» — «скучным событием», вышло в последнем номере журнала.

С опровержением сказанного в интервью выступил сам Морриконе, который получил свой крайний «Оскар» за музыку к фильму Тарантино «Омерзительная восьмерка» 2016 года.

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