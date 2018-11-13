Русско-европейское искусство и быт XVIII-XIX веков

Москва, , 20:09 — REGNUM В усадьбе купца Д. Ф. Винокурова, что на Большой Ордынке, с богатым убранством интерьеров второй половины XIX века расположилось собрание московской галереи «Три века», существующей с 1993 года. В основе её коллекции — редкая раритетная мебель XVIII—XIX веков, русская и европейская живопись, старинные осветительные приборы и эксклюзивные предметы декоративно-прикладного искусства из мрамора, бронзы и фарфора.

Галерея «Три века» тесно сотрудничает сведущими музеями страны. В течение последних лет принимает участие в воссоздании исторических интерьеров и оформлении постоянных музейных экспозиций. Наиболее масштабные проекты были реализованы совместно с Домом Н.В.Гоголя — мемориальным музеем, Московским государственным музеем С.А. Есенина, в Казани — с Музеем Л.Н. Толстого и Музеем Е.А. Баратынского.

Особой гордостью Галереи стали выставочные проекты: «Осветительные приборы XVIII-начала ХХ века», подготовленный совместно с музеем­ усадьбой «Останкино»; День русской усадьбы в усадьбе Знаменское-Раёк города Тверь; «Дети в искусстве трех веков» в рамках XXI Антикварного салона; в Государственном музее А.С.Пушкина — «Волшебный мир веера», «Русский интерьер. Эпоха. Мода. Стиль» и «Повести Белкина. Мир пушкинских героев»; «1812. Мир и война» в Государственном историческом музее; «Дороги войны Анатолия Архипова» в Центральном музее Вооруженных сил и многие другие.