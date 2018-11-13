Вторник, 13 Ноября 2018 года
20:54:13 МСК

В Петербурге возобновили расследование убийства Игоря Талькова

Культура

Тальков был убит в 1991 году

В Петербурге возобновили расследование убийства Игоря Талькова
Игорь Тальков

Санкт-Петербург, 13 ноября 2018, 19:57 — REGNUM  Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что уголовное производство по делу об убийстве Талькова было прекращено в марте 1993 года, так как обвиняемый — Валерий Шляфман — сумел скрыться от следствия.

Сперва потерпевшей по делу проходила мать Талькова, но она скончалась. Теперь же следствие признало потерпевшей вдову Талькова — Татьяну.

Напомним, что Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» при довольно странных обстоятельствах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нераскрытые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить