Глава Татарии предложил организовать технический вуз в Набережных Челнах

Казань, , 19:17 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов предложил создать технический университет с сильным педагогическим составом во втором по величине городе республики — Набережных Челнах, поскольку город нуждается в квалифицированных рабочих кадрах для заводов КамАЗа и предприятий ТОСЭР «Набережные Челны». Об этом он заявил на совещании с участием полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

По словам главы ПАО «КамАЗ» Сергея Когогина, город по своему развитию не справляется с теми требованиями, которые предъявляет бизнес.

«Здесь некому будет работать», — пояснил он.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев уточнил, что за 3 года в экономику города было вложено 157 млрд рублей, объем отгруженной продукции вырос на 43% — до 923,3 млрд рублей. За это время в городе было создано около 15 тыс. новых рабочих мест. В то же время он отметил, что талантливые выпускники школ уезжают из города.

«Система подготовки школьников в Набережных Челнах — одна из лучших в республике и, конечно же, самые талантливые уезжают в Казань, Москву и Санкт-Петербург. Поэтому здесь необходим крупный технический университет. У нас есть совместный проект Казанского университета и ПАО «КамАЗ», но сам технический университет должен быть очень мощным», — полагает Минниханов. При этом он считает, что в скором времени неизбежно появление профильных образовательных центров мирового уровня — Нижнекамску необходим университет по линии нефтехимии, в Альметьевске необходимо сформировать высшую школу нефти, а в Набережных Челнах — технический вуз.

Комаров поддержал идею главы Татарии и добавил, что университет должен быть очень престижным.

ИА REGNUM напоминает, полпред президента в ПФО Игорь Комаров находится в Татарии с рабочей поездкой. 13 ноября он посетил заводы КамАЗ, ознакомился с процессом выпуска двигателей, кабин, сборкой готовых грузовиков. Полпред прокатился по цехам на электрокаре, осмотрев все этапы выпуска грузовиков от комплектования кабин до соединения их с шасси. Также Комаров поднялся в кабину одного из только что собранных грузовиков нового модельного ряда, оценив его удобство, с точки зрения водителя.

Кроме того, полномочный представитель президента посетил ИТ-парк в Набережных Челнах.