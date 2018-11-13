Вход в музеи Италии будет бесплатным 20 раз в год

Рим, , 17:53 — REGNUM С 2019 года вход в музеи Италии будет бесплатным не 12, а 20 раз в год, заявил во вторник, 13 ноября, министр культуры Альберто Бонизоли, передает La Repubblica.

По новым правилам часть бесплатных дней будет устанавливаться на национальном уровне, а в отношении остальных директора музеев смогут принимать решения самостоятельно.

Кроме того, для граждан в возрасте от 18 до 25 лет вход в музеи будет стоить 2 евро. Несовершеннолетние граждане всех стран ЕС имеют право посещать итальянские государственные музеи бесплатно.

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