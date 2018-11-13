Вторник, 13 Ноября 2018 года
19:07:48 МСК

Вход в музеи Италии будет бесплатным 20 раз в год

Культура

Цена входного билета для молодых людей в возрасте до 25 лет составит 2 евро

Рим, 13 ноября 2018, 17:53 — REGNUM  С 2019 года вход в музеи Италии будет бесплатным не 12, а 20 раз в год, заявил во вторник, 13 ноября, министр культуры Альберто Бонизоли, передает La Repubblica.

По новым правилам часть бесплатных дней будет устанавливаться на национальном уровне, а в отношении остальных директора музеев смогут принимать решения самостоятельно.

Кроме того, для граждан в возрасте от 18 до 25 лет вход в музеи будет стоить 2 евро. Несовершеннолетние граждане всех стран ЕС имеют право посещать итальянские государственные музеи бесплатно.

Читайте также: 70% взрослых жителей Италии не ходят ни в кино, ни в театр

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие музеев
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить