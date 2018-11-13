В Угличе ВООПИиК добился переноса торговых лавок, закрывающих вид на кремль

Углич, Ярославская область, , 17:50 — REGNUM Градостроительный совет Угличского района Ярославской области принял решение о переносе церковной лавки в Угличе с берега Каменного ручья на улицу Островского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Угличского района.

Несколько лет назад на берегу Каменного ручья поставили сооружение, которое внешним видом напоминает часовню, но без креста. Внутри торговали церковными товарами.

Проблема возникла, когда ее разрешили там поставить. Она испортила вид с набережной на Угличский кремль и церковь царевича Димитрия на Крови. Она храм просто закрыла «, — сказал корреспонденту ИА REGNUM член градостроительного совета Алексей Суслов.

Члены местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры неоднократно поднимали этот вопрос. Но туристы с прибывающих в город теплоходов проходили мимо лавки-часовни и делали ей неплохую прибыль.

Также по решению градостроительного совета будет перенесен и соседний с лавкой рыбный павильон. Глава района Анатолий Курицин сообщил, что переезд произойдет этой зимой. При этом церковная лавка изменит свое назначение и станет часовней.

Ранее в Угличе был перенесен памятник Ленину, на месте которого собираются построить храм.