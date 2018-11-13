В зале «Зарядье» в Москве состоится концерт «Шаляпин-гала»

Москва, , 16:03 — REGNUM 13 ноября в Большом зале концертного комплекса «Зарядье» в Москве состоится концерт «Шаляпин — гала». Он приурочен к 145 летию со дня рождения знаменитого русского артиста Федора Шаляпина. В это вечер прозвучат знаменитые арии изшаляпинского репертуара: Алеко, Мефистофеля, Варяжского гостя, Ивана Сусанина, Дона Базилио. В сопровождении оркестра «Новая опера» под руководством Андрея Лебедева выступят известные басы России — Николай Диденко, Алексей Антонов, Михаил Гужов, Дмитрий Скориков, Отар Кунчулиа. Специальный гость, обладатель уникального низкого баса-профундо, лауреат премии «Грэмми» Владимир Миллер.