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В зале «Зарядье» в Москве состоится концерт «Шаляпин-гала»

Культура

На концерте выступят лучшие басы России

Москва, 13 ноября 2018, 16:03 — REGNUM  13 ноября в Большом зале концертного комплекса «Зарядье» в Москве состоится концерт «Шаляпин — гала». Он приурочен к 145 летию со дня рождения знаменитого русского артиста Федора Шаляпина. В это вечер прозвучат знаменитые арии изшаляпинского репертуара: Алеко, Мефистофеля, Варяжского гостя, Ивана Сусанина, Дона Базилио. В сопровождении оркестра «Новая опера» под руководством Андрея Лебедева выступят известные басы России — Николай Диденко, Алексей Антонов, Михаил Гужов, Дмитрий Скориков, Отар Кунчулиа. Специальный гость, обладатель уникального низкого баса-профундо, лауреат премии «Грэмми» Владимир Миллер.

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Культурная хроника
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