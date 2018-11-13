Шутер Project Nova по вселенной EVE Online будет более «тактическим»

Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Шутер (игра в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Project Nova исландской компании CCP Games по вселенной EVE Online будет, скорее, тактической игрой, а не представителем поджанра «стреляй и беги». Об этом 12 ноября сообщил портал Kotaku.

Героями шутера станут модифицированные супер-солдаты, являющиеся военными клонами. Они фактически бессмертны, поскольку сразу после гибели возрождаются в недавно клонированном теле. Автор Kotaku Lee Yancy познакомился с геймплеем (игровым процессом), он выпустил видеоролик и обзор игры.

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Напомним, это не первый проект CCP Games в жанре шутеров. В мае 2013 года она выпустила многопользовательскую игру Dust 514, события в которой косвенным образом влияли на события в EVE Online. К сожалению, игра вышла на платформе PS3 всего за полгода до появления PS4 и CCP Games отключила её сервера уже в мае 2016 года. Project Nova позиционируется как «духовный преемник» Dust 514.

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