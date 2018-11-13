Вторник, 13 Ноября 2018 года
16:03:04 МСК

В Москве открывается фестиваль московских театров кукол «Ярмарка»

Культура

Он пройдет с 13 по 18 ноября

В Москве открывается фестиваль московских театров кукол «Ярмарка»
Ахилл Пинелли. Театр Кукол

Москва, 13 ноября 2018, 14:48 — REGNUM  13 ноября в Москве открывается Первый фестиваль московских театров кукол «Ярмарка». Инициатором и организатором детского форума выступил Московский театр кукол. Кроме него в смотре принимают участие Московский детский театр теней, театр кукол «Жар-птица», театр «Тень», Московский детский камерный театр кукол, Московский детский театр марионеток и Московский театр детской книги «Волшебная лампа». Профессиональные коллективы представят ребятам 14 постановок, среди которых уже ставшие популярными «Плих и Плюх», «Ваня Датский», «Серебряное копытце» и другие. На восьми столичных площадках будут показаны спектакли самых разных жанров: и перчаточные, и марионетки, и тени, а также с участием актеров. Фестиваль продлится до 18 ноября.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить