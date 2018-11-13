«Я влюбился в эти игровые образы»: режиссёр Monster Hunter успокоил фанатов

Токио, , 15:32 — REGNUM Поклонники обеспокоены будущей экранизацией серии игр Monster Hunter, так как кадры со съёмок демонстрируют вещи, совсем не похожие на те, что происходили в игре. Режиссёр картины Пол Андерсон в своём интервью для /Film успокоил фанатов и поделился новыми подробностями кинокартины.

«Я узнал об игре лет 10 назад, когда проводил много времени в Японии. Я влюбился в эти игровые образы и начал вести переговоры с Capcom ещё тогда», — сообщает Пол Андерсон.

Также режиссёр отметил, что в фильме появятся ключевые персонажи игр Monster Hunter. Среди них появятся Хендлер, Эйден и Адмирал. Также Андерсон сообщил, что в фильме планируется появление Палико — прямоходящих котов, сопровождающих героя в игре.

Андерсон обратил внимание на то, что фанатам не стоит беспокоиться и по поводу главного элемента игры — монстров. В фильме будут задействованы чудовища преимущественно из игры Monster Hunter: World, однако существа из предыдущих проектов также могут появится в картине. По словам режиссёра, все монстры из игр будут качественно перенесены на большой экран и обретут новые особенности.

Напомним, что сюжет фильма по игре Monster Hunter расскажет о лидере военного отряда, попавшего в таинственный мир, который населяют опасные существа. Героиня познакомится с Охотником, жителем нового мира, и объединится с незнакомцем для спасения обоих миров. Премьера картины запланирована на 2020 год.

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