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Sony приступила к локализации игры Хидео Кодзимы Death Stranding

Культура

Ожидается, что она выйдет в 2019 году

Sony приступила к локализации игры Хидео Кодзимы Death Stranding
BagoGames
Постер игры Death Stranding

Вашингтон, 13 ноября 2018, 14:08 — REGNUM  Sony начала работать над локализацией игры Death Stranding, разработкой которой занимается компания геймдизайнера Хидео Кодзимы. Об этом 12 ноября сообщил на форуме ResetEra пользователь под ником Claven.

Он отметил, что, по его мнению, имеющаяся информация говорит о том, что игра может выйти в 2019 году. Стоит отметить, что у Claven в статусе, подтвержденном администрацией ResetEra, есть информация о том, что он работает в сфере локализации игр. Таким образом, предоставленная им информация может оказаться достоверной.

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Напомним, ранее Хидео Кодзима заявил, что Death Stranding фактически готова и разработчики уже занялись её «полировкой». В ближайшее время им предстоит провести работы по тестированию и исправлению мелких ошибок в коде игры.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель игры Death Stranding заявил о её фактической готовности

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