Sotheby's выручил $315 млн за картины импрессионистов и модернистов

Лондон, , 13:26 — REGNUM В ходе торгов 12 ноября аукционный дом Sotheby's выручил за 49 полотен импрессионистов и представителей современного искусства $315 млн. Об этом говорится в Twitter-сообщении аукциона.

В числе проданных полотен — картины бельгийского сюрреалиста Рене Магритта, русского художника-абстракциониста Василия Кандинского, немецкого экспрессиониста Эрнеста Людвига Кирхнера и других авторов.

«Сегодняшние торги произведениями импрессионистов и представителей современного искусства приближаются к завершению с общей суммой в $315 млн», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что один из почитателей таланта американского эстрадного певца Майкла Джексона приобрел его сценическую куртку за $298 тыс. на аукционе Julien's Auctions.

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