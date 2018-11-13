Названо имя режиссера, который снимет новый мультфильм про кота Гарфилда

Лос-Анджелес, США, , 13:17 — REGNUM Над созданием нового полнометражного анимационного фильма про кота Гарфилда будет работать режиссёр Марк Диндал, известный зрителям по мультфильмам «Похождения императора» и «Цыпленок Цыпа». Об этом 12 ноября сообщил портал Screen Rant.

В основу будущего мультфильма ляжет сценарий писателей Пола А. Каплана и Марка Торгова. Этот проект существует с 2016 года, его производством занимается компания Alcon Entertainment. В качестве продюсеров выступают Джон Коэн («Гадкий я») и Стивен Вегнер («История дельфина 2»).

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Напомним, создателем комиксов про Гарфилда является Джим Дэвис, который опубликовал свою первую работу ещё в 1978 году. С тех пор в рамках франшизы были выпущены анимационный сериал, видеоигры и полнометражные игровые фильмы с элементами 3D-анимации.

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