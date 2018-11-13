Стэн Ли. Умер отец Человека-паука

Алёна Соколова, , 15:35 — REGNUM

12 ноября в возрасте 95 лет в Лос-Анджелесе умер легендарный человек — Стэн Ли, создатель комиксов Marvel. Под его пером оживали персонажи, которые более полувека пользуются популярностью и в США, и по всему миру. Он подарил людям супергероев: смешных чудаков в трико, храбрых инопланетян, мутантов и киборгов. Все они были разными: различался пол, возраст, время жизни, даже галактики, в которых проходили сюжеты, — но всех объединяло одно: желание спасать наш мир, чего бы им это ни стоило. Стэн Ли подарил героям комиксов пылкое сердце и харизму, сделав их такими же, как мы, — только чуточку сильнее.

Стэн Ли (Стэнли Мартин Либер при рождении) не сразу оказался на вершине: как и многим успешным людям, ему пришлось подниматься с низов. Он родился на Манхеттене 28 декабря 1922 года в бедной еврейской семье. Жизнь помотала его родителей, и, когда немногим позже родился младший брат Стэна, семье пришлось переехать в маленькую однушку в Бронксе.

Впрочем, трудности только подталкивали юношу: он стремился заработать денег любой ценой и брался за любую работу, только бы помочь семье и вырваться из нищеты. Когда ему исполнилось 17 лет, дядя по материнской линии предложил ему службу у Мартина Гудмана (чья жена, кстати, была двоюродной сестрой Стэна) — тогда руководителя только начинающей свою работу Marvel Comics. Можно было бы сказать, что ему повезло оказаться в нужном месте, где смогли оценить его талант — однако сначала он занимался повседневными заботами типичных клерков. Например, доставляя обеды сотрудникам фирмы.

У Marvel дела шли бурно: изначально маленькая компания входила в состав крупного издателя Timely Comics, но после успеха первых созданных персонажей Гудман решил расширять штат и нанял трудолюбивого Стэнли в качестве своего помощника, и чуть позже повысил до редактора.

Правда, вскоре, в 1942 году, Стэна призвали в армию, где он служил в войсках связи и в учебном центре три года — до октября 45-го. На войне также пригодились его творческие навыки: он писал сценарии для тренировочных программ, разрабатывал мотивирующие лозунги и радовал солдат карикатурами.

Вернувшись, он продолжил работу с комиксами — дальнейшая его судьба была плотно связана с Marvel Comics, где его карьера в конце концов дошла до уровня арт-директора.

Стэн Ли спродюсировал 166 фильмов, написал сценарии для 129 и был актером в 86. Он запомнился всем как вездесущее лицо всей кинофраншизы Marvel: Стэн появлялся то как водитель автобуса, то как инопланетный друг, то как обычный прохожий — в камео. Его роль никогда не занимала больше пары реплик (а то и вовсе обходилась без них), но всегда была выразительна и комична.

Кого создал Ли? На его счету 155 персонажей комиксов, среди которых те, кто давно знаком нам также по мультсериалам, компьютерным играм и кинопроизведениям. Каждый персонаж нес свою функциональную роль: Стэн не хотел создавать картонных героев, он наделял их человеческими качествами, драматическими историями и заставлял переживать те же проблемы, что и обычные люди, делая супергероев ближе к народу.

Пробежимся по самым запоминающимся работам.

Человек-муравей появился в январе 1962 года. Под псевдонимом супергероя, который с помощью специального костюма мог уменьшаться до размера наночастиц и управлять насекомыми, скрывался талантливый ученый Хэнк Пим. После, уже другими сценаристами, роль Человека-муравья переняли еще два персонажа — Скотт Лэнг и Эрик О’Греди. Первый, кстати, является главным героем фильмов «Человек-муравей» (2015) и «Человек-муравей и Оса» (2018).

Халк — огромный монстр возник на страницах комиксов в мае 1962 года. Кстати, характерный зеленый цвет персонажа — дело рук не Ли: тот изначально создавал Халка серым, чтобы в нем не существовало никаких этнических акцентов. После массового выброса радиации в результате взрыва доктор Брюс Беннет получает способность становиться мускулистым гигантом — правда, глуповатым и агрессивным. Первый фильм с его участием — «Халк» — был выпущен в 2003 году.

Человек-паук увидел свет в августе 1962 года. Мартин Гудман позже признался, что не до конца верил в успех персонажа, однако напрасно: именно он стал чуть ли не самым коммерчески успешным героем выдуманной вселенной. В красно-синем обтягивающем костюме под маской паука прятался обычный подросток — Питер Паркер. Он был сиротой, воспитывался дядей и тетей и ходил в обычную школу (где его угнетали сверстники), когда его укусил необычный паук: после этого Питер получил особое паучье чутье, мог лазать по стенам и выпускать паутину прямо из рук. Именно Питер Паркер стал первым подростком-супергероем без наставника: тем самым Стэн Ли хотели разрушить стереотип о том, что дети не могут спасать мир, и поддержать тех, кто страдает от отношений с ровесникам в тяжелые школьные годы.

В том же августе 1962 появляется Тор: персонаж, заимствованный из германо-скандинавской мифологии, бог-громовержец, сын Одина (верховного бога пантеона), брат Локи (бога лжи и хитрости). Тор — не землянин, он живет в параллельном мире — Асгарде, но, ведомый гордостью и эгоистичными мотивами, разочаровывает своего отца. Один ссылает сына на Землю, в мир людей, переселив его душу в тело хромого молодого врача и лишив памяти, в надежде, что Тор сможет перерасти свои грехи и стать достойным человеком. Впрочем, на Земле Тор становится блестящим хирургом, влюбляется в медсестру, вспоминает свое прошлое и становится основателем команды супергероев, известной нам как «Мстители». Интересно, что фильмы франшизы рассказывают нам совсем другую историю — первый проект вышел в прокат в 2011 году.

В марте 1963 года рождается Железный Человек — «гений, плэйбой, миллиардер, филантроп» (цитата о персонаже из фильма «Мстители» 2012 года). Богач Тони Старк обладает ресурсами для создания высокотехнологичного оружия для криминального мира, однако выбирает путь противодействия террористам и создает для себя инновационную броню. Стэн Ли признавался, что в разгар холодной войны хотел создать персонажа, который с точки зрения граждан был бы антигероем—(состоятельного и способствующего военному прогрессу), — и показать историю его трансформации до всеобщего любимца. Впрочем, ему удалось: трилогия фильмов о Железном человеке действительно стала невероятно популярной, а первая часть истории в 2008 году открывает всю обновленную кинофраншизу Marvel.

Доктор Стрэндж появился в июле 1963 года. Этот персонаж создавался, чтобы дополнить комикс-вселенную магическим смыслом и мистицизмом: Стрэндж — невероятный нейрохирург, однако излишне груб и самонадеян. Однажды он попадает в автомобильную аварию, где лишается рук и не может продолжать карьеру. Опечаленный этим, Стивен Стрэндж отправляется на поиски волшебного лекарства к мудрецам в Тибет, где получает различные духовные откровения. Комиксы о Стрэндже — сюрреалистичны и открывают эпоху моды на восточный мистицизм. Первый фильм о Докторе Стрэндже вышел на экраны в 2016 году; сейчас разрабатывается его продолжение.

Знаменитый отряд мутантов «Люди Икс» тоже был творением Стэнли. Дебютная история об отряде вышла в сентябре 1963 года. Обычные люди — подростки, мужчины, женщины — являются носителями мутагенов, изменяющих состояние их тел и способностей. Комикс на протяжении всей истории выпуска поднимает проблемы расизма и мультикультурности: противостояние людей без мутагена и мутантов является основной темой «Людей Икс». В серии фильмов, начатой в 2000 году, акцент направлен на конфликт двух противоборствующих героев — профессора Ксавье, руководящего школой для «особенных детей» и радеющего за ассимиляцию мутантов с людьми, и Магнето — антагониста, уверенного в том, что мутанты — высшая раса на Земле, сверхлюди. История подвергалась критике, поскольку мутанты, обладая суперсилой, могли распоряжаться судьбами других и занимали позицию выше, чем человек: то есть с одной стороны агент отряда «Люди Икс» был угнетенным мутантом, с другой — легко мог стать опасным элементом общества и, к примеру, свергнуть действующую власть. Стэн же в комиксах пытался показать, что человек может оставаться человеком, даже если у него синяя кожа или из руки растут острые когти.

Практически каждая комикс-серия создавалась, соотносясь с остросоциальными американскими проблемами того или иного времени. Рисованные истории на первый взгляд были детским развлечением, однако породили целую армию поклонников по всему миру.

Сейчас в сети актеры кинофраншизы и коллеги Стэна по цеху комиксов прощаются с умершим. Интернет-пользователи делятся надеждой, что культовый сценарист, продюсер и писатель вовсе не умер: просто его тело перенесли в другой мир созданные им персонажи…

Какой станет франшиза Marvel после ухода своего экстраординарного творца — неизвестно. Но мы надеемся, что наследие Ли не исчезнет: люди будут читать комиксы, в которых герои добра всегда побеждают войну, пороки и внутренних демонов.

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