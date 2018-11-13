«Человек, познающий мир» подвёл итоги

Симферополь, , 12:56 — REGNUM В Крыму завершился X всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий мир», посвященный укреплению межнационального единства народов РФ. В смотре участвовали российские игровые и документальные фильмы, отражающие жизнь национальностей и народов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лучшие игровые фильмы определило жюри, в которое вошли режиссер Алексей Петрухин, кинопродюсер Василий Соловьев и актриса Наталия Егорова. Две из трёх статуэток получили авторы одного фильма: приз «За лучший художественный полнометражный фильм» вручили режиссёру картины «Двое» Тимофею Жалнину, «Специальный приз жюри» — Антону Момоту «За лучшую мужскую роль» в этом же фильме. Лучшим художественным короткометражным фильмом признали «Ваши документы» Никиты Ордынского.

Специальный диплом «За подаренную надежду» жюри вручило фильму «Кругосветка» Александра Фомина, «За изящное актерское воплощение образа» — актрисе Ксении Щербаковой в фильме «Послевкусие».

Конкурс неигровых работ оценивали режиссер Ефим Резников, директор программ Открытого фестиваля документального кино «Россия» Инна Демежко и замминистра культуры Республики Крым Исмет Заатов. Первое место досталось ленте «Хороший человек» Екатерины Ушковой, второе — «Далекие близкие» Марины Труш и Владимира Смородова, третье — «Выбору полковника Абеля» Екатерины Толдоновой.

Специальный диплом «За наиболее точное соответствие девизу фестиваля» получила картина «Чужая земля» Андрея Титова и Льва Ефимова. Дипломом «За лучшую операторскую работу» наградили Евгению Козыреву за фильм «Степан Щеколдин. Человек, спасший Воронцовский дворец».

С 6 по 10 ноября на 32 фестивальных площадках в Симферополе, Ялте и Евпатории состоялось порядка 90 мероприятий, которые посетили в общей сложности более 3 тыс. человек. Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Республики Крым.

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