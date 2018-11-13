Майкл Б. Джордан рассказал про идею черной мифологии в сериалах и фильмах

Лос-Анджелес, США, , 12:01 — REGNUM Звезда таких фильмов как «Черная Пантера» и «Крид» Майкл Бакари Джордан дал пояснения по поводу его высказываний о черной мифологии, которую он хочет принести в массы. Об этом 12 ноября сообщил портал IndieWire.

Актёр отметил: он имел в виду, что сегодня нет проектов, которые бы переносили черную мифологию или фольклор черных людей на большие и малые экраны. Он добавил, что хотел бы рассказать эти истории массам, в том числе, мифы про Паука Анансе, истории про Ганнибала и Манса Мусу.

Читайте также: «Танос превратил Дэдпула в Пикачу»: соцсети о новом фильме с покемонами

Напомним, ранее в интервью журналу QG (который объявил актёра одним из главных мужчин 2018 года) Майкл Б. Джордан заявил, что считает этот вопрос очень важным, поскольку создание проектов на базе черной мифологии позволит людям мечтать.

Ананси (или Анансе), в переводе с языка ашанти означает «паук». Это персонаж мифологии и фольклора ряда народов Западной Африки.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссер «Шазама» развеял страхи фанатов относительно дополнительных съемок