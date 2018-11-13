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Горан Брегович представит в Москве музыкальный проект «3 письма из Сараево»

Культура

Концерт состоится на сцене Московского международного Дома музыки

Москва, 13 ноября 2018, 11:42 — REGNUM  13 ноября в Светлановском зале Московского международного Дома музыки знаменитый югославский (так определяет себя сам исполнитель) музыкант Горан Брегович, его Свадебный и похоронный оркестр, а также Симфонический оркестр «Русская филармония» под управлением Фабио Мастранджело представят столичной публике уникальный музыкально-исторический проект «Три письма из Сараево». Сам автор считает это выступление тремя письмами-отправлениями людям разных вероисповеданий — мусульманам, христианам и евреям. Музыкальными композициями из боснийской столицы он призывает к терпимости, взаимопониманию и дружбе.

Партии трех скрипок одного из самых ярких композиторов исполняют лауреаты международных конкурсов.

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Культурная хроника
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