Горан Брегович представит в Москве музыкальный проект «3 письма из Сараево»

Москва, , 11:42 — REGNUM 13 ноября в Светлановском зале Московского международного Дома музыки знаменитый югославский (так определяет себя сам исполнитель) музыкант Горан Брегович, его Свадебный и похоронный оркестр, а также Симфонический оркестр «Русская филармония» под управлением Фабио Мастранджело представят столичной публике уникальный музыкально-исторический проект «Три письма из Сараево». Сам автор считает это выступление тремя письмами-отправлениями людям разных вероисповеданий — мусульманам, христианам и евреям. Музыкальными композициями из боснийской столицы он призывает к терпимости, взаимопониманию и дружбе.

Партии трех скрипок одного из самых ярких композиторов исполняют лауреаты международных конкурсов.