Нереализованные проекты Стэна Ли: автор комиксов пытался снимать кино

Лос-Анджелес, США, , 11:31 — REGNUM Ушедший из жизни в возрасте 95 лет бывший глава компании Marvel Comics Стэн Ли пытался проявить себя не только в индустрии комиксов, но и в кинематографе. Об этом 12 ноября сообщил портал IndieWire.

Одним таким проектом Ли является научно-фантастический фильм «Создатель чудовищ» (The Monster Maker), над которым он работал совместно с режиссёром Аленом Рене, снявшим такие картины, как «Хиросима, любовь моя» и «В прошлом году в Мариенбаде».

По сценарию фильма, вся грязь Нью-Йорка превращалась в монстра, с которым должен был сражаться главный герой. Однако кинокомпания, к которой они обратились, попросила сократить количество диалогов на треть. Ли согласился на это, а Рене — нет. Из-за этого картина так и не была выпущена.

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Напомним, ранее свои соболезнования родным и близким Стэна Ли выразили многие актеры Голливуда, а также компании Marvel и Disney. Также с официальным заявлением по случаю смерти бывшего главы Marvel Comics выступили вооруженные силы США (во время Второй мировой войны Ли служил в армии связистом).

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