Исаакиевский собор возглавляет список любимых музеев России

Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» возглавляет список первого всероссийского народного онлайн-голосования «Мой любимый музей», которое началось 4 ноября и продлится до 26 ноября.

Всего в первой десятке музеев, пользующихся особой любовью жителей России, три музея из Петербурга — помимо Исаакиевского собора, это Государственный Русский музей (4-е место) и Государственный Эрмитаж (7-е место).

2-е место пока занимает музей-усадьба Сергея Рахманинова «Ивановка» (деревня Ивановка, Тамбовская область), а 3-е — Алтайский государственный мемориаальный музей космонавтики им. Германа Титова (село Полковниково, Алтайский край).

За первую неделю конкурса посетители портала «Культура.РФ» отдали более 19 тысяч голосов, сообщили в Министерстве культуры РФ. Проголосовать можно с помощью своего аккаунта в соцсети. Причем, отдать свой голос за любимый музей можно многократно, но не чаще одного раза в сутки.

Во всероссийском народном онлайн-голосовании «Мой любимый музей» участвуют разные учреждения из всех регионов РФ, как большие музеи в столицах, так и небольшие областные музеи, а также частные галереи.

Добавим, что Исаакиевский собор является самым успешным городским музеем Санкт-Петербурга, соперничая в популярности у туристов с Эрмитажем и Петергофом.