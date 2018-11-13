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Компании Marvel и Disney выразили соболезнования в связи с смертью Стэна Ли

Культура

О бывшем главе Marvel Comics высказался глава Disney Роберт Айгер

Лос-Анджелес, США, 13 ноября 2018, 10:57 — REGNUM  Компании Marvel и Disney выразили соболезнования родным и близким легендарного автора комиксов Стэна Ли, который ушел из жизни 12 ноября 2018 года. Об этом 12 ноября сообщил портал IGN.

«Мы чтим и помним создателя, голос и чемпиона Marvel Comics», — заявил глава компании Disney Роберт Айгер, добавив, что бывший глава Marvel Comics был таким же экстраординарным человеком, как и те персонажи, которых он создал.

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Напомним, Стэн Ли является одним из создателей таких персонажей, как Человек-паук, Халк, Доктор Стрэндж, Железный человек, Сорвиголова, Тора. Он также является создателем комиксов про Людей Икс и Фантастическую четвёрку. Ли периодически появлялся в фильмах киновселенной Marvel. Ранее соболезнования в связи с его смертью выразили Вооруженные силы США.

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