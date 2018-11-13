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В Москве стартовала Международная ювелирная неделя моды: фоторепортаж

Культура

В состав жюри вошли недели вошли председатель Estet Fashion Week Вячеслав Зайцев, первая модель СССР, актриса, телеведущая Ирина Дмитракова, президент Фонда развития ювелирного искусства России Галина Ананьина и другие

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В Москве стартовала Международная ювелирная неделя моды: фоторепортаж
Василий Иванов © ИА REGNUM
Юлия Альбах

Москва, 13 ноября 2018, 13:51 — REGNUM  В Москве стартовал XVI сезон Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week. Официальными лицами недели моды Estet Fashion Week стали модели Софья Марченко (юная мисс Россия) и Анжелика Зубко, прошедшие первыми по подиуму ювелирного дома «Эстет» перед началом основных показов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Модели Софья Марченко (юная Мисс Россия) и Анжелика Зубко
Василий Иванов © ИА REGNUM
Модели Софья Марченко (юная Мисс Россия) и Анжелика Зубко

В рамках недели провели показы Hayari Couture Paris, Frugoletto, Имидж-лаборатория «Персона», Anna Ramakaeva, ART FASHION by AnJKids, Ассоциация модельеров России (Валентина Мельникова, Ирина Белопухова, Татьяна Ефремова (г. Екатеринбург), Светлана Диво, Наталия Чистова, Дмитрий Нелюбин (г. Киров), Фируза Якубова (Узбекистан), Марина Андреева, Дом «Елисапет»), Rival (Татьяна Дмитриченко) & Vesna Kids (Татьяна Доронина).

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Жюри
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жюри
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Hayari Couture Paris — свадебные платья
Василий Иванов © ИА REGNUM
Hayari Couture Paris — свадебные платья
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Модели Frugoletto
Василий Иванов © ИА REGNUM
Модели Frugoletto
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Внимание на подиум
Василий Иванов © ИА REGNUM
Внимание на подиум

С приветственным словом к гостям обратился президент ювелирного дома Гагик Геворкян. В состав жюри вошли: председатель Estet Fashion Week Вячеслав Зайцев, первая модель СССР, актриса, телеведущая Ирина Дмитракова, президент Фонда развития ювелирного искусства России Галина Ананьина, президент Независимого конкурса оперного искусства Ирина Величка, имиджмейкер Александр Белов и др. На сцене «Эстета» выступили Юлия Альбах, Анна Малиновская, Инесса Согомонян, Антон Зацепин, Светлана Феодулова, группа «Блестящие» и Александр Дитковский из группы «Квартал».

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Набил Айари получает сертификат от Г.Г. Геворкяна
Василий Иванов © ИА REGNUM
Набил Айари получает сертификат от Г.Г. Геворкяна
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Hayari Couture Paris
Василий Иванов © ИА REGNUM
Hayari Couture Paris
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Дизайнеры «Ассоциации Модельеров России» (дизайнер Фируза Якубова держит сертификат, президент «Ассоциации Модельеров России» Валентина Мельникова слева от нее)
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дизайнеры «Ассоциации Модельеров России» (дизайнер Фируза Якубова держит сертификат, президент «Ассоциации Модельеров России» Валентина Мельникова слева от нее)
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Светлана Феодулова выступает на открытии XVI сезона Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week
Василий Иванов © ИА REGNUM
Светлана Феодулова выступает на открытии XVI сезона Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week
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Антон Зацепин на Estet Fashion Week
Василий Иванов © ИА REGNUM
Антон Зацепин на Estet Fashion Week

Напомним, с 12 по 18 ноября гостей недели ждут показы дизайнерских коллекций одежды, ювелирных украшений и аксессуаров, а так же концертные программы.

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Выставка ювелирных украшений
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка ювелирных украшений

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regnum author Василий Иванов
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Ювелирное дело
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