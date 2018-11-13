В Москве стартовала Международная ювелирная неделя моды: фоторепортаж

Москва, , 13:51 — REGNUM В Москве стартовал XVI сезон Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week. Официальными лицами недели моды Estet Fashion Week стали модели Софья Марченко (юная мисс Россия) и Анжелика Зубко, прошедшие первыми по подиуму ювелирного дома «Эстет» перед началом основных показов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В рамках недели провели показы Hayari Couture Paris, Frugoletto, Имидж-лаборатория «Персона», Anna Ramakaeva, ART FASHION by AnJKids, Ассоциация модельеров России (Валентина Мельникова, Ирина Белопухова, Татьяна Ефремова (г. Екатеринбург), Светлана Диво, Наталия Чистова, Дмитрий Нелюбин (г. Киров), Фируза Якубова (Узбекистан), Марина Андреева, Дом «Елисапет»), Rival (Татьяна Дмитриченко) & Vesna Kids (Татьяна Доронина).

С приветственным словом к гостям обратился президент ювелирного дома Гагик Геворкян. В состав жюри вошли: председатель Estet Fashion Week Вячеслав Зайцев, первая модель СССР, актриса, телеведущая Ирина Дмитракова, президент Фонда развития ювелирного искусства России Галина Ананьина, президент Независимого конкурса оперного искусства Ирина Величка, имиджмейкер Александр Белов и др. На сцене «Эстета» выступили Юлия Альбах, Анна Малиновская, Инесса Согомонян, Антон Зацепин, Светлана Феодулова, группа «Блестящие» и Александр Дитковский из группы «Квартал».

Напомним, с 12 по 18 ноября гостей недели ждут показы дизайнерских коллекций одежды, ювелирных украшений и аксессуаров, а так же концертные программы.

Смотрите галерею к статье